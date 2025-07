Un luogo che piace agli storici | Il Museo Archeologico di Gela e la sua collezione inestimabile

Scopri il Museo archeologico di Gela: oltre 4.000 reperti raccontano la storia millenaria della città siciliana e del suo territorio.

A Gela, città dalla storia millenaria, sorge il Museo archeologico regionale, custode di oltre 4.000 reperti che narrano le vicende dell'antica colonia greca e del suo territorio. Inaugurato nel 1958, il museo rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia e per chi desidera immergersi nelle radici profonde della Sicilia.

Le collezioni: un patrimonio inestimabile

Il museo si articola su due piani, offrendo un percorso cronologico che va dalla preistoria al medioevo. Tra i reperti più significativi spiccano l'elmo calcidese perfettamente conservato, le ceramiche attiche a figure nere e rosse, e i resti del carico del relitto di una nave greca affondata davanti al porto di Gela. Le collezioni Navarra e Nocera, acquisite rispettivamente alla fine dell'Ottocento e negli anni successivi, costituiscono il nucleo più antico del museo, con una vasta gamma di vasi corinzi ed attici attribuiti a celebri ceramografi come il Pittore di Gela e il Pittore di Eucharides.

L'emporio di Bosco Littorio e le ultime scoperte

Una sezione del museo è dedicata all'emporio arcaico di Bosco Littorio, un quartiere commerciale risalente al VII-V secolo a.C., che testimonia l'importanza di Gela nelle rotte commerciali del Mediterraneo. Recentemente, durante scavi effettuati in via Garibaldi, sono stati rinvenuti reperti di grande valore, tra cui un'osteotheca utilizzata come contenitore funerario per un infante, confermando pratiche funerarie già documentate in passato. Questi ritrovamenti arricchiranno ulteriormente le collezioni del museo, offrendo nuove chiavi di lettura sulla vita quotidiana nell'antica Gela.

Curiosità: il "Tesoro di Gela"

Tra le meraviglie esposte, il museo vanta il cosiddetto "Tesoro di Gela", una collezione di oltre 2.000 monete provenienti da diverse zecche greche, tra cui Gela, Agrigento, Siracusa e Atene. Questo tesoro numismatico offre uno spaccato unico sull'economia e sui commerci dell'antichità, rendendo il museo un luogo imperdibile per gli appassionati di storia e numismatica.