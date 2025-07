Un luogo che conserva tradizioni dimenticate | Strata ’a Foglia, il mercato che non smette di sorprendere

Scopri Strata ’a Foglia, il mercato storico di Caltanissetta dal 1500: voci, colori e un segreto tradizionale che sorprende.

Un viaggio nella storia e nell’anima di Caltanissetta

Nel centro antico di Caltanissetta, lungo l’attuale via Consultore Benintende, si snoda Strata ’a Foglia, un mercato ortofrutticolo attivo sin dal 1500. Il suo nome deriva da una vecchia tassa, la fogghia, imposta sui prodotti agricoli venduti dagli fogliamari — raccoglitori di erbe selvatiche am amare.

Originariamente concepito per le erbette amare, il mercato si trasformò presto in un vivace hub dove oggi si vendono frutta, verdura e pesce, tra grida di mercanti e voci della gente del luogo. I vicoli stretti che lo ospitano sono ancora incorniciati da palazzi nobiliari seicenteschi, custodendo un’atmosfera sospesa tra passato e presente

Il cuore pulsante della città tra tradizione e movida

Durante il giorno, Strata ’a Foglia è un tripudio di colori, odori e facce: banchi traboccanti di prodotti freschi, macellai, pescivendoli e venditori ambulanti si alternano in un ritmo che affonda le radici nei secoli. La Confusione controllata qui è parte di un patrimonio immateriale che racconta la Sicilia verace.

Di notte, soprattutto nei mesi estivi, la strada si trasforma: tavolini, cocktail bar e giovani che popolano il cuore di Caltanissetta, frutto di una rigenerazione iniziata dopo il restyling della Grande Piazza nel 2012 e la riqualificazione dei locali storici.

Curiosità

Sapevi che in un vicolo del mercato, al n. 68 di via Consultore Benintende, visse per un breve periodo Giorgio La Pira, sindaco di Firenze negli anni Sessanta? La sua presenza storica aggiunge un tocco inaspettato di celebrità a questo luogo così radicato nella tradizione nissena