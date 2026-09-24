Un ex Gela per il Trapani: ufficiale l’arrivo in panchina di Giuseppe Misiti

Con il Trapani fermo all'ultimo posto in classifica con -7 punti, la società di Antonini punta su Misiti per dare una svolta alla propria stagione.

Gela. Per sostituire Salvatore Aronica, il Trapani affida la propria panchina a Giuseppe Misiti, vecchia conoscenza del calcio gelese che l’anno scorso ha guidato i biancazzurri dal mese di novembre - dopo l’esonero di Gaspare Cacciola - fino al termine del campionato.

Rimasto svincolato dopo l’esperienza a Gela, per il tecnico calabrese si aprono nuovamente le porte del girone I di Serie D. Il suo compito sarà quello di risollevare morale e risultati dei granata, reduci da quattro sconfitte in altrettante gare di campionato. Con il Trapani fermo all'ultimo posto in classifica con -7 punti, la società di Antonini punta su Misiti per cambiare rotta e dare una svolta alla propria stagione.