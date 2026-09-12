Ue, Tajani “Deve avere più coraggio e rafforzare la propria identità”

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) - "L'Europa ha bisogno di riforme strutturali, penso soprattutto alla riduzione del fardello burocratico". Poi "bisogna completare il mercato interno, il mercato unico d...

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) - "L'Europa ha bisogno di riforme strutturali, penso soprattutto alla riduzione del fardello burocratico". Poi "bisogna completare il mercato interno, il mercato unico dell'energia" che "abbasserebbe molto molto il costo dei prodotti energetici, cosa che in questi giorni sta facendo soffrire molti cittadini europei, in particolare gli italiani". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in videocollegamento con la Seconda Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia.

"L'Europa deve avere più coraggio e deve cambiare molte cose, deve rafforzare la propria identità e deve far sentire i cittadini protagonisti", ribadisce. "Bisogna avere il coraggio di non restare in mezzo al guado e andare avanti" e "dobbiamo avere il coraggio di ridurre sempre di più il voto all'unanimità".

Sulle relazioni con la Spagna, Tajani sottolinea che "non c'è nessuna crisi, abbiamo soltanto voluto difendere i confini europei e i confini italiani per garantire la sicurezza. Quando ci saranno condizioni normali a Ceuta, siamo pronti a tornare allo stato antecedente".

(ITALPRESS)

- foto: Ipa Agency -