Ucraina, von der Leyen “Ok dagli Stati Ue alla deroga per l’acquisto di Patriot”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Insieme al segretario generaledella Nato Mark Rutte, accolgo con favore l'accordo raggiuntodagli Stati membri sulla deroga che consentirà all'Ucraina diacquistare pro...
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Insieme al segretario generale
della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l'accordo raggiunto
dagli Stati membri sulla deroga che consentirà all'Ucraina di
acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea
Patriot". Così la presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen su X. "Il prossimo stanziamento di 3,2 miliardi di euro
permetterà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli
attacchi indiscriminati della Russia. Questo si aggiunge agli 8,4
miliardi di euro già erogati nell'ambito del prestito di sostegno
all'Ucraina, anche per la difesa aerea", precisa. "Continueremo a
lavorare fianco a fianco per sostenere l'Ucraina e rafforzare la
postura di difesa dell'Europa", conclude.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/ucraina-von-der-leyen-ok-dagli-stati-ue-alla-deroga-per-lacquisto-di-patriot/
Verificato il: 08 settembre 2026