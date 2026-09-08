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Ucraina, von der Leyen “Ok dagli Stati Ue alla deroga per l’acquisto di Patriot”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Insieme al segretario generaledella Nato Mark Rutte, accolgo con favore l'accordo raggiuntodagli Stati membri sulla deroga che consentirà all'Ucraina diacquistare pro...

A cura di Redazione Redazione
08 settembre 2026 17:30
Ucraina, von der Leyen “Ok dagli Stati Ue alla deroga per l’acquisto di Patriot” -
Italia
Italpress
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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Insieme al segretario generale

della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l'accordo raggiunto

dagli Stati membri sulla deroga che consentirà all'Ucraina di

acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea

Patriot". Così la presidente della Commissione europea Ursula von

der Leyen su X. "Il prossimo stanziamento di 3,2 miliardi di euro

permetterà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli

attacchi indiscriminati della Russia. Questo si aggiunge agli 8,4

miliardi di euro già erogati nell'ambito del prestito di sostegno

all'Ucraina, anche per la difesa aerea", precisa. "Continueremo a

lavorare fianco a fianco per sostenere l'Ucraina e rafforzare la

postura di difesa dell'Europa", conclude.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

Fact Check

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Fonte:

Verificato il: 08 settembre 2026

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