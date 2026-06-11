Ucraina, Mattarella “Opportuno che l’Ue si presenti con una sola voce”
ROMA (ITALPRESS) - E' "molto opportuno che l'Unione europea - nei confronti dell'Ucraina e della Russia - si presenti con una voce sola". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...
ROMA (ITALPRESS) - E' "molto opportuno che l'Unione europea - nei confronti dell'Ucraina e della Russia - si presenti con una voce sola". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, nel corso della colazione di lavoro con la premier Meloni e i ministri in vista del Consiglio europeo. Durante la colazione, il presidente Mattarella ha ascoltato la relazione del ministro Schillaci su Ebola ed è stata fissata anche la data del 23 ottobre della Conferenza sulla droga a San Patrignano.
- Foto ufficio stampa Quirinale -
(ITALPRESS)
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
Verificato il: 11 giugno 2026