Ucraina, Mattarella “Opportuno che l’Ue si presenti con una sola voce”

ROMA (ITALPRESS) - E' "molto opportuno che l'Unione europea - nei confronti dell'Ucraina e della Russia - si presenti con una voce sola". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

A cura di Redazione 11 giugno 2026 18:23

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ROMA (ITALPRESS) - E' "molto opportuno che l'Unione europea - nei confronti dell'Ucraina e della Russia - si presenti con una voce sola". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, nel corso della colazione di lavoro con la premier Meloni e i ministri in vista del Consiglio europeo. Durante la colazione, il presidente Mattarella ha ascoltato la relazione del ministro Schillaci su Ebola ed è stata fissata anche la data del 23 ottobre della Conferenza sulla droga a San Patrignano. - Foto ufficio stampa Quirinale - (ITALPRESS)