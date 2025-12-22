Turco alla guida della soprintendenza regionale del mare

Mentre Turco, che ha operato per anni sul territorio, arriva all'incarico regionale, si attende invece che il museo del mare, dopo anni, possa aprire definitivamente i battenti, con il primo relitto arcaico

Gela. In un contesto generale che fa molta fatica, sia con il parco archeologico (si è dimessa l'ex direttore) sia con la soprintendenza, qualche spiraglio nel panorama archeologico locale si intravede. L'architetto Ennio Turco, già direttore del museo regionale (attualmente chiuso), è stato nominato alla guida della soprintendenza regionale del mare. Un incarico prestigioso che ha ottenuto l'assenso del governo regionale. Mentre Turco, che ha operato per anni sul territorio, arriva all'incarico regionale, si attende invece che il museo del mare, dopo anni, possa aprire definitivamente i battenti, con il primo relitto arcaico.