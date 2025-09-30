Tudor “Con Villarreal servirà prestazione di livello”

VILA-REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Servirà una prestazione di livello perchè affrontiamo una squadra di qualità". Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del...

VILA-REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Servirà una prestazione di livello perchè affrontiamo una squadra di qualità". Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. "Dovremo stare attenti sempre, mi aspetto qualità da loro. Ci sono alcune cose che il Villarreal fa meglio, altre meno, ed è qui che dobbiamo sfruttare quelle cose che pensiamo possiamo fare per metterli in difficoltà".

Sulle assenze di Bremer e Thuram: "Non ce la facevano, ma dovrebbero farcela per il Milan". Infine, Tudor ha parlato delle scelte in attacco: "Dipendono dall'avversario e da chi gli starà attorno".

Oltre all'allenatore bianconero a parlare è stato il difensore Juan Cabal: "Sono contento per il gol (contro l'Atalanta, ndr), è stata una bella emozione e spero di farne ancora di più". Il jolly ex Verona è stato fin qui utilizzato in più ruoli: "Se preferisco giocare in difesa da terzo o quinto? A me piace giocare, decide il mister, mi piacciono entrambe le posizioni - ha sottolineato -. Sono pronto". Cabal ha poi concluso parlando della sfida con gli spagnoli: "Sarà una gara difficile, dovremo essere attenti. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e in Champions vogliono vincere tutti".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).