Trump “Se l’Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti”
ROMA (ITALPRESS) - L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv...
A cura di Redazione
16 maggio 2026 20:35
ROMA (ITALPRESS) - L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. "Hanno interesse a concluderlo", ha poi aggiunto.
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(ITALPRESS).