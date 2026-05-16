Trump “Se l’Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti”

ROMA (ITALPRESS) - L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv...

ROMA (ITALPRESS) - L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. "Hanno interesse a concluderlo", ha poi aggiunto.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).