Trump “Qualcuno può dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso 42.000 manifestannti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l...

A cura di Redazione 15 aprile 2026 06:00

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'America è tornata!!!". Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump. foto: IPA Agency (ITALPRESS)