Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”
ROMA (ITALPRESS) - "L'Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.- foto...
A cura di Redazione
10 gennaio 2026 19:15
ROMA (ITALPRESS) - "L'Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA