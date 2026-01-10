Quotidiano di Gela

Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

A cura di Redazione Redazione
10 gennaio 2026 19:15
ROMA (ITALPRESS) - "L'Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.

