Trump a Dallas “Se vinciamo a novembre darò 5mila dollari a tutti gli americani”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato, alle elezioni di novembre, lui d...
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato, alle elezioni di novembre, lui darà un "dividendo da 5mila dollari" a ogni americano. "Solo io posso farvi questa promessa: se i Repubblicani conquisteranno Camera e Senato, distribuirò un dividendo di 5 mila dollari a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d'America". La promessa è stata accolta da un grande applauso dei presenti alla convention repubblicana in corso a Dallas, Texas.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS)
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/trump-a-dallas-se-vinciamo-a-novembre-daro-5mila-dollari-a-tutti-gli-americani/
Verificato il: 10 settembre 2026