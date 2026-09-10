Trump a Dallas “Se vinciamo a novembre darò 5mila dollari a tutti gli americani”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato, alle elezioni di novembre, lui d...

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato, alle elezioni di novembre, lui darà un "dividendo da 5mila dollari" a ogni americano. "Solo io posso farvi questa promessa: se i Repubblicani conquisteranno Camera e Senato, distribuirò un dividendo di 5 mila dollari a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d'America". La promessa è stata accolta da un grande applauso dei presenti alla convention repubblicana in corso a Dallas, Texas.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS)