Trovato in possesso di droga, riesame dispone dissequestro telefoni e denaro

Gela. È stato arrestato dai poliziotti, poche settimane fa, perché trovato in possesso di circa trenta grammi di crack. A carico di Giuseppe Emmanuello, le indagini proseguono. È stato poi posto ai domiciliari. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno invece accolto il ricorso difensivo, avanzato dall'avvocato Salvo Macrì. Hanno disposto il dissequestrato dei due telefoni cellulare che gli erano stati sequestrati e del denaro che aveva con sé. Secondo gli investigatori, che hanno anche trovato un biglietto con cifre e altri riferimenti, non è da escludere che la droga fosse destinata allo spaccio. I giudici del riesame non ritengono più sussistenti i presupposti del sequestro dei telefoni e del denaro e hanno accolto il ricorso della difesa. Emmanuello invece rimane ai domiciliari.