"Troppo silenzio nel centrodestra locale", Cascino: "Nostre interlocuzioni vanno avanti"

L'ex Dc, non da ora, chiama a raccolta gli esponenti d'area

Gela. Il tavolo del centrodestra locale non ingrana e non sembrano esserci le condizioni, almeno in questa fase. Il segretario di "Gela nova" Vincenzo Cascino conferma che il silenzio prevale. "Abbiamo chiesto alle forze del centrodestra locale un tavolo comune per confrontarci sul futuro della città. A oggi quel tavolo non si è concretizzato e continuiamo a registrare sostanzialmente silenzio. Non possiamo restare fermi ad aspettare. Un percorso comune richiede confronto, organizzazione e una visione condivisa. Se ci saranno le condizioni saremo disponibili al dialogo ma nel frattempo Gela nova va avanti con il proprio percorso", dice Cascino. L'ex Dc, non da ora, chiama a raccolta gli esponenti d'area e spiega che al movimento ha aderito Franco Tinnirello, già esponente dei comitati di quartiere. "Un percorso portato avanti insieme al presidente di Gela nova, l’avvocato Giuseppe Nicosia, e che continua ad allargarsi attraverso nuove adesioni e interlocuzioni. Un primo accordo politico è stato raggiunto con il partito Liberale di Grazio Trufolo, nell’ambito del percorso di confronto e aggregazione che stiamo costruendo in vista dei prossimi appuntamenti politici. Vogliamo continuare ad aggregare persone che abbiano voglia di mettersi in gioco. Le porte di "Gela nova" sono aperte a cittadini, giovani, professionisti ed esperienze politiche e civiche che vogliono sposare il nostro progetto e contribuire con idee e competenze. Sono inoltre in corso nuovi confronti con persone già vicine al movimento e con altre realtà che guardano con interesse al progetto civico. Interlocuzioni che stanno proseguendo in queste settimane e che potrebbero tradursi in nuove adesioni e collaborazioni, alcune delle quali saranno ufficializzate a breve", conclude Cascino.