Troppi incidenti stradali sul lungomare, Cirignotta: "Attivare autovelox fissi"

Gela. I numerosi incidenti che si registrano sul lungomare, due solo nell'arco degli ultimi giorni, conducono alla richiesta di misure di prevenzione, attraverso autovelox. Da Forza Italia arriva la proposta rivolta all'amministrazione comunale. "Forza Italia esprime forte preoccupazione per il crescente numero di sinistri che negli ultimi mesi si sono verificati sul lungomare. La situazione, già critica, richiede un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale al fine di garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. I cittadini, gli operatori economici e i fruitori dell’arteria sollecitano l’installazione urgente di autovelox fissi come misura di prevenzione e dissuasione per ridurre la velocità dei veicoli in transito. Un'iniziativa che mira a salvaguardare l’incolumità pubblica, con particolare attenzione a pedoni, ciclisti e famiglie che quotidianamente frequentano il lungomare, specie nelle ore serali e nei fine settimana", fa sapere il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta. "Chiediamo all’amministrazione comunale di attivare immediatamente le procedure necessarie per dotare la zona di dispositivi di controllo elettronico della velocità, con lo scopo di ridurre il rischio di incidenti; aumentare la sicurezza stradale; promuovere un utilizzo consapevole e civile dello spazio urbano. È giunto il momento di intervenire: la sicurezza non può più attendere. Con la dotazione di organico insufficiente della polizia municipale, bisogna investire nelle tecnologie", conclude Cirignotta.