"Troppe azioni criminali, tanti minori coinvolti", Ventura: "In città comitato ordine e sicurezza"

Per Ventura, è fondamentale la convocazione, da subito, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Gela. La preoccupazione ritorna per i fatti di criminalità che stanno colpendo soprattutto le attività commerciali ma non solo. È direttamente il presidente provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura a rivolgersi al sindaco Terenziano Di Stefano e alla sua amministrazione. Per Ventura, è fondamentale la convocazione, da subito, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. "Da diversi mesi, il tessuto urbano e sociale della città è funestato da una preoccupante escalation di fenomeni criminali che minano alla base la serena convivenza civile e la sicurezza dei cittadini. Si assiste, con frequenza ormai quotidiana, a una serie di reati che destano un allarme sociale senza precedenti. In particolare, si registrano ripetuti atti vandalici a danno di beni pubblici e privati; furti in abitazione e spaccate ai danni di esercizi commerciali, che mettono in ginocchio l'economia locale e la tranquillità dei residenti. Inoltre, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti, che avvengono anche alla luce del giorno in parchi, piazze e aree residenziali, con un preoccupante coinvolgimento di soggetti minorenni. Frequenti risse, anche con l'uso di armi da taglio e da fuoco, che trasformano le strade in teatri di violenza incontrollata e mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti. La gravità della situazione - dice Ventura - è acuita dal crescente coinvolgimento di minori, sia come autori che come vittime di tali atti criminosi, sintomo di un disagio sociale profondo che richiede un intervento istituzionale forte e coordinato. Questa situazione impone un intervento autorevole di sua eccellenza il prefetto affinchè convochi il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del sindaco". Secondo l'esponente provinciale di Iv, il comitato va riunito in municipio, a Gela. "Chiediamo al sindaco di fare in modo che la riunione si tenga in via straordinaria presso la sede del municipio. Rappresenterebbe un segnale tangibile e immediato della vicinanza e della presenza delle istituzioni alla comunità locale", conclude Ventura.