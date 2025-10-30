Triangolare dell'Amicizia, vincono gli "Amici del Calcetto Ignorante"

Al mini torneo promosso da Paolo Bentivegna hanno partecipato anche gli Avvocati e l'Unionje Giustizia

Gela. Triangolare all’insegna del fair play e del sano divertimento al campo dell’Amo Gela. Il triangolare dell’Amicizia, organizzato da Paolo Bentivegna con il supporto della Falegnameria Ventura, che ha fornito le divise a tutti i partecipanti, ha visto trionfare la formazione degli “Amici del Calcetto Ignorante”, che ha avuto la meglio sulle formazioni degli Avvocati e dell’Unione Giustizia.

Nella prima partita i legali hanno superato l’Unione Giustizia 4-0 (poker di D'Aleo), ,mentre gli Amici del Calcetto Ignoranti hanno vinto 2-0 (Nassi ed un autogol) contro i rappresentanti delle forze dell’Ordine. Nella gara decisiva Ferraro e compagni hanno dilagato contro i più quotati avversari Avvocati per 3-0 ( gol di Ferraro, Nassi e rigore di Scerra). Le partite sono state arbitrate da Emanuele Ferrigno.