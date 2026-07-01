Maturità, tre 100 al Dante Alighieri di Gela

Tre 100 alla maturità per il Dante Alighieri di Gela. Ludovica Maria Martines, Martina Famao, e Martina Rita Migliore le centiste del liceo delle Scienze Umane.

Gela - La maturità è finita, ma al Liceo delle Scienze Umane "Dante Alighieri" si festeggiano tre 100. A raggiungerlo sono state Ludovica Maria Martines, Martina Famao, e Martina Rita Migliore. Tre studentesse, lo stesso risultato: il massimo dei voti. Non un semplice voto, ma il frutto di cinque anni di studio, costanza e passione per le materie che hanno scelto. Un risultato che porta in alto il nome del liceo, indirizzo da sempre attento allo studio delle dinamiche sociali e della costruzione dell'identità personale.