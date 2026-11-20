I controlli Trasportava ferro senza autorizzazione, operaio assolto

Il giudizio si è concluso

Gela. Si trattò di un trasporto solo occasionale, per rimuovere ferro ormai vecchio abbandonato nei pressi della sua proprietà rurale. E' stato assolto un operaio trentacinquenne che venne sottoposto a controlli. Fu accertato che il trasporto del ferro era stato effettuato senza le necessarie autorizzazioni. Nel giudizio abbreviato, davanti al gup del tribunale, la procura ha concluso per il riconoscimento della sua responsabilità penale. La difesa dell'imputato, con il legale Andrea Lautorisi, ha però ribadito che quel ferro non era stato trasportato a fini di lucro o per un'attività avviata dal trentacinquenne. Il legale ha ribadito che si trattò della necessità di eliminare dall'area rurale quel ferro ormai vetusto che era stato abbandonato. Il giudice ha disposto l'assoluzione.