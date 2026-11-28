SERIE D Trapani-Gela, incrocio di ex e scelte obbligate: rientra Dario Maltese

Il rientro del fantasista palermitano e la squalifica del portiere Samuele Canino costringono Pippo Romano a rimescolare le carte a propria disposizione.

Gela. Sarà la sfida degli ex quella di domani tra Trapani e Gela: allo stadio "Mokarta" di Erice, i biancazzurri ritrovano gli ex Francesco Nardella, Leandro Teijo e soprattutto Peppe Misiti, l'anno scorso traghettatore dei gelesi da novembre a fine campionato. I granata, dal canto loro, si troveranno davanti Dario Maltese, che rientrerà dopo la lunga squalifica proprio contro la squadra con cui ha iniziato il proprio campionato e con cui l'addio non è stato dei più memorabili.

Il rientro del fantasista palermitano e la squalifica del portiere Samuele Canino costringono Pippo Romano a rimescolare le carte a propria disposizione. Pronto tra i pali Tomas Colace, con il tris difensivo composto dai soliti Simone Giuliano ed Enzo Camilleri e da Francesco Desiato, che sostituirà Scuderi out per infortunio. Sulle fasce pronti Alessandro Nardo e Andrea Ferrigno, mentre agiranno in mezzo al campo Davide Di Stefano, Flavio Ferrigno e lo stesso Dario Maltese. Alle spalle del centravanti Kayro Flores Heatley il classe 2008 Sega Dansokho Cissokho.