Traffico internazionale di cocaina, 20 arresti in Campania
AVELLINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da personale dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, hanno eseguito un'ordinanza...
AVELLINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da personale dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della DDA partenopea - nei confronti di 20 persone: sono accusate di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nella fattispecie cocaina, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.
- foto ufficio stampa Carabinieri -
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
Verificato il: 27 novembre 2026