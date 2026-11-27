Traffico internazionale di cocaina, 20 arresti in Campania

AVELLINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da personale dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, hanno eseguito un'ordinanza...

AVELLINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da personale dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della DDA partenopea - nei confronti di 20 persone: sono accusate di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nella fattispecie cocaina, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.

- foto ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).