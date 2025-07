Torneo 24h di calcio a 5, la Mi. Ro. Tek di Rosario Tuvé porta a casa il trofeo

A prendere parte alla competizione Rosario Tuvé, Raffaele Gambuzza, Marcos Maydana, Edoardo Brugnone, Tomas Colace, Giuseppe Domicoli, Matteo Fava e il presidente del sodalizio biancazzurro Toti Vittoria.

Gela. Il torneo h24 del centro sportivo “Pignatelli” vede sorridere il Mi. Ro. Tek di Rosario Tuvé, composto prevalentemente da atleti del Gela che, non ancora esausti in seguito alla faticosa stagione conclusasi appena sette giorni fa, hanno deciso di rimettersi in gioco in un palcoscenico decisamente diverso rispetto a quelli a cui sono abituati, con il divertimento al centro di tutto. A prendere parte alla competizione Rosario Tuvé, Raffaele Gambuzza, Marcos Maydana, Edoardo Brugnone, Tomas Colace, Giuseppe Domicoli, Matteo Fava e il presidente del sodalizio biancazzurro Toti Vittoria. Altro trofeo in bacheca per Gambuzza e compagni, piazzatisi al primo posto fra le dodici squadre partecipanti.