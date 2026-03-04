Timpazzo, Srr ha completato il pagamento delle polizze: si chiude il cerchio sul passaggio di gestione

Con il pagamento del valore delle polizze, che hanno copertura fino al 2028, tutto passa definitivamente sotto gestione della Srr4, che procederà attraverso l'in house Impianti Srr

Gela. Il cerchio, intorno al passaggio definitivo delle vasche sature di Timpazzo, si è chiuso. La Srr4, che subentra nella gestione all'Ato Cl2 in liquidazione, ha ufficialmente comunicato di aver provveduto al pagamento dell'ammontare complessivo delle polizze attivate, ai fini fideiussori. Erano già state sottoposte a voltura, così come l'autorizzazione integrata ambientale. Il presidente del cda della Srr4 Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia, ha inoltrato una nota non solo all'Ato ma per conoscenza a tutti i sindaci, compreso il primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano. Precisa che "nulla è più dovuto". Le vasche e la relativa aree di pertinenza, a Timpazzo, sono di proprietà del Comune di Gela, come attestato dalla giustizia amministrativa e dal dipartimento regionale acqua e rifiuti, di recente intervenuto nel confermare che l'iter per il passaggio di gestione non poteva più essere interrotto, dato che Ato non è nelle condizioni di condurre le vasche sature. Srr4 aveva sollevato rimostranze circa i tempi e la dotazione finanziaria. Con il pagamento del valore delle polizze, che hanno copertura fino al 2028, tutto passa definitivamente sotto gestione della Srr4, che procederà attraverso l'in house Impianti Srr. Le vasche sature, da tempo, necessitano di interventi di capping e spetterà a Srr e alla controllata Impianti Srr valutare se sia possibile un efficientamento. Il progetto di ampliamento di Timpazzo, salvo nuove evoluzioni, farà base su una sola nuova vasca e su un sistema “syngas”. Stando a valutazioni tecniche condotte dagli uffici di Impianti Srr, l'unica vasca attualmente attiva, quella ribattezzata “E”, potrà avere una “vita” estesa a non più di due anni.