Timpazzo, progetto ampliamento cambia: una sola vasca, "tre anni di tenuta per quella E"

Gela. L'ampliamento della discarica Timpazzo, piattaforma integrata che attualmente basa il ciclo locale dei rifiuti sul sistema Tmb e sull'unica vasca attiva, quella ribattezzata “E”, è da alcuni anni nell'elenco dei progetti ricompresi nei finanziamenti Fsc 2021-2027. Le cifre iniziali, sulla scorta del progetto originario, superavano gli undici milioni di euro, con la previsione di due nuove vasche. Man mano, la progettualità avanzata da Impianti Srr, l'in house che gestisce Timpazzo, è andata incontro a rimodulazione consistente. Proprio in settimana, gli uffici della società, diretta dall'amministratore Giovanna Picone, hanno fatto un passo ufficiale, con l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Di fatto, non si andrà nella prospettiva di due nuove vasche bensì si opta per un'unica vasca. Il documento è stato varato e quindi rimodula l'importo necessario del finanziamento, che va rivisto. Sicuramente, il management di Impianti e la stessa Srr4, che controlla l'in house, non recedono dall'esigenza di un ampliamento che però sarà meno esteso rispetto a quello inizialmente delineato. La nuova vasca, quindi, viene ritenuta indispensabile anche perché, poche settimane fa, una nota del direttore tecnico, l'ingegnere Grazia Cosentino, ha stimato una “vita media residua della vasca E presumibilmente pari a tre anni”. L'azienda è impegnata in un percorso di abbattimento delle percentuali di rifiuti destinati in discarica ma sarà comunque necessario prevedere un soluzione di continuità al termine della “vita” della vasca E. Probabilmente, il tentativo sarà inoltre quello di rendere efficienti, riattivandole, le due vasche sature “A-B” e “C-D”, in carico all'Ato Cl2 in liquidazione ma che a breve dovrebbero passare sotto gestione Srr4 e quindi con l'intervento di Impianti. L'ampliamento del sito di Timpazzo, anche nel recente passato, ha posto dubbi sul fronte dei vincoli ambientali che sono previsti in quell'area. Il progetto rivisto, con una sola vasca, è quindi la nuova prospettiva posta dalla società, che sempre in settimana ha dato il via libera al programma triennale dei lavori, dei beni e dei servizi.

In foto una delle aree del sito di Timpazzo