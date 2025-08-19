Timpazzo, conferimenti non pagati da Ato: "Impianti ha provato credito da 570mila euro"

Somme che hanno fatto scattare un decreto ingiuntivo e che per il giudice della sezione civile del tribunale sono da ritenersi “provate”

Gela. L'iniziativa venne assunta due anni fa da Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di Timpazzo e il servizio rifiuti. Il management aziendale individuò un credito da circa 570mila euro (oltre agli interessi maturati) nei confronti dell'Ato Cl2 in liquidazione, per conferimenti di sovvalli proprio a Timpazzo che non sarebbero stati pagati. Somme che hanno fatto scattare un decreto ingiuntivo e che per il giudice della sezione civile del tribunale sono da ritenersi “provate”. Per questa ragione, il magistrato, rinviando per la decisione finale, ha intanto concesso la “provvisoria esecutività” del decreto ingiuntivo. Ato Cl2 in liquidazione aveva proposto opposizione, ingenerando il procedimento giudiziario. Secondo il giudice Vincenzo Accardo, “a una sommaria cognitio, parte opposta ha fornito prova documentale del credito, della titolarità passiva dello stesso in capo all’opposta e della sua consistenza”. Sono importi consistenti nelle economie di Impianti ma anche in quelle di Ato, che si trova nella posizione debitoria verso l'in house controllata dalla Srr.