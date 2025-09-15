TikTok, Trump “Accordo con la Cina, venerdì incontro Xi”

A cura di Redazione 15 settembre 2025 14:00

ROMA (ITALPRESS) - "Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti d'America e Cina è andato molto bene! Si concluderà a breve. E' stato anche raggiunto un accordo su una "certa" azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto contenti! Parlerò con il Presidente Xi venerdì. Il rapporto rimane molto forte!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul social Truth, facendo riferimento a TikTok. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).