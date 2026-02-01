"Ti ricorderemo per sempre", Walter volato in cielo: una fiaccolata per non dimenticare

Una fiaccolata, palloncini e le sue immagini, quelle di un quindicenne amante della vita e che aveva una grande passione per le moto

Gela. “Una ferita indelebile”. La morte del quindicenne Walter Diliberto, vittima di un incidente stradale, lo scorso 18 gennaio, ha segnato la sua famiglia, i tanti amici e la città, che è rimasta scossa. In serata, tra le strade della zona residenziale di Modernopoli, il giovane è stato ricordato. Una fiaccolata, palloncini e le sue immagini, quelle di un quindicenne amante della vita e che aveva una grande passione per le moto. Era in sella proprio a una moto da cross quando si è verificato l'incidente che gli ha spezzato la vita. La famiglia lo ha voluto ricordare, con il supporto dell'associazione italiana familiari e vittime della strada, che ha come referente Irene Cassarino, mamma di Vittoria Caruso, altra giovanissima vittima di un incidente stradale e morta prematuramente. Walter è stato ricordato anche allo stadio "Presti" dalla curva dei tifosi del Gela, nel pomeriggio durante il match tra la squadra di casa e la Sancataldese.