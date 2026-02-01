Quotidiano di Gela

"Ti ricorderemo per sempre", Walter volato in cielo: una fiaccolata per non dimenticare

Una fiaccolata, palloncini e le sue immagini, quelle di un quindicenne amante della vita e che aveva una grande passione per le moto

01 febbraio 2026 21:07
Gela. “Una ferita indelebile”. La morte del quindicenne Walter Diliberto, vittima di un incidente stradale, lo scorso 18 gennaio, ha segnato la sua famiglia, i tanti amici e la città, che è rimasta scossa. In serata, tra le strade della zona residenziale di Modernopoli, il giovane è stato ricordato. Una fiaccolata, palloncini e le sue immagini, quelle di un quindicenne amante della vita e che aveva una grande passione per le moto. Era in sella proprio a una moto da cross quando si è verificato l'incidente che gli ha spezzato la vita. La famiglia lo ha voluto ricordare, con il supporto dell'associazione italiana familiari e vittime della strada, che ha come referente Irene Cassarino, mamma di Vittoria Caruso, altra giovanissima vittima di un incidente stradale e morta prematuramente. Walter è stato ricordato anche allo stadio "Presti" dalla curva dei tifosi del Gela, nel pomeriggio durante il match tra la squadra di casa e la Sancataldese.

