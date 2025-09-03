Tenutella ovest, le richieste dei residenti durante un incontro con l'amministrazione comunale di Butera

I residenti della zona hanno incontrato l'amministrazione comunale buterese

Butera. Cittadini a confronto, oggi, a Butera, con sindaco e giunta comunale, per affrontare le problematiche di agibilità urbanistica e di sviluppo turistico-residenziale nella vasta zona balneare di contrada Tenutella Ovest. Il sindaco, Giovanni Zuccalà, la sua vice, Tiziana Carbone, e gli assessori Giorgia Maniaci e Giovanna Donzella, con l’assistenza tecnica dell’ing. Annibale Tinnirello, hanno ricevuto in municipio una delegazione del Comitato di quartiere di Tenutella Ovest, dove ricade il centro vacanze “Sikania Resort”, nella frazione di Marina di Butera, composta dal neo presidente, Rosario Messina, e dai suoi collaboratori Salvatore Lo Porto, Giusy Montalbano e Franco Infurna. Numerosi i temi trattati nel confronto aperto e leale che ha ripreso le vecchie e inascoltate rivendicazioni di residenti e villeggianti. Per evitare però che come in passato tutto rimanga nel dimenticatoio, lo stesso sindaco ha proposto incontri periodici di verifica per rendersi conto del cammino che ogni ipotesi di soluzione ha effettuato e per rimuovere eventuali ostacoli. Intanto sono stati indicati i punti più urgenti della piattaforma rivendicativa di Tenutella Ovest: Approvazione urgente della toponomastica della zona e numerazione civica per consentire la facile localizzazione di residenti e villeggianti per motivi di sicurezza (eventuali interventi di ambulanze, vigili del fuoco, vigili urbani, protezione civile); illuminazione pubblica; accesso al mare per persone abili e per disabili; decespugliazione dei margini della via di accesso a Tenutella Ovest che quest’anno non è stata effettuata rendendo pericolosa la strada in tutta la sua lunghezza di oltre due km; pulizia della spiaggia e delle vie di accesso; disinfezione e derattizzazione dell’area abitata e lotta al randagismo. Il sindaco ha comunicato di avere predisposto tutti gli atti per la realizzazione della toponomastica che non riguarderà solo Tenutella Ovest ma tutte le contrade di Marina di Butera e si è impegnato promettendo che entro due mesi tutto il progetto sarà realizzato con l’installazione della relativa cartellonistica stradale. Insomma, la lotta di Tenutella Ovest creerà benefici per tutta la fascia costiera buterese, da Falconara al confine di Piano Marina (Gela). Per l’illuminazione pubblica è allo studio un progetto di sostituzione degli attuali mini-lampioni della via di accesso, ai quali sono stati trafugati i cavi elettrici quasi 15 anni fa, con pali dell’altezza di una decina di metri e più. Nella stessa strada si procederà subito alla decespugliazione dei bordi per ripristinare la visibilità specie nelle curve. Per l’accesso al mare, il sindaco, Zuccalà ha comunicato che il Comune dispone di un finanziamento di settemila euro per garantire l’accesso dei disabili alla spiaggia. Lo utilizzerà l’anno prossimo nei punti dove anche gli anziani trovano difficoltà di movimento e in più si cercherà di realizzare docce funzionanti a pagamento con gettoniera. L’amministrazione comunale si impegna inoltre a organizzare presto un incontro con i responsabili del Sikania Resort per riprendere il confronto con la sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici e tentare di risolvere definitivamente il problema della pavimentazione eco-compatibile della via di accesso al centro vacanze, attualmente in terra battuta, da dove si levano pericolose nuvole di polvere che avvolgono e imbiancano le abitazioni e rendono l’aria irrespirabile. Fra 15 giorni il prossimo incontro tra sindaco e Comitato di Tenutella Ovest per una pìù proficua collaborazione.