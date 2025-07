Tennis, un altro successo per Di Mauro: si aggiudica il torneo di Pozzallo

Sono ormai diversi i tornei vinti e Di Mauro sta dando segnali che fanno ben sperare per il suo futuro tennistico

Gela. Il giovanissimo talento della racchetta William Di Mauro ancora ai vertici regionali. È tra i primi nella sua categoria, sull'isola, nel tabellone Fit e negli scorsi giorni si è aggiudicato il torneo di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ha fatto suo il trofeo tra gli under 12. Sono ormai diversi i tornei vinti e Di Mauro sta dando segnali che fanno ben sperare per il suo futuro tennistico.