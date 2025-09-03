Teatro Massimo di Palermo, ecco il nuovo collegio dei revisori

ROMA (ITALPRESS) & Ricostituiti i collegi dei revisori dei conti delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Il decreto porta la firma del Ministro dell& e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per la

ROMA (ITALPRESS) – Ricostituiti i collegi dei revisori dei conti delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Il decreto porta la firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per la Fondazione Teatro Massimo di Palermo il collegio risulta così composto: Adelisa Corsetti Presidente in rappresentanza della Corte dei conti, Salvatore Gueci componente in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, Angelo Cuva componente in rappresentanza del Ministero della Cultura.

-Foto Rosellina Garbo-

(ITALPRESS).