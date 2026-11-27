Teatri di Sicilia, a Palermo l’evento di Fondazione Magna Grecia

Lo raccontano la Fondazione Magna Grecia e la Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese in un incontro che si terrà a Palermo, il 30 novembre prossimo

PALERMO (ITALPRESS) – Dalle gradinate di pietra di Segesta ai velluti del Teatro Massimo, dal Teatro romano di Catania ai piccoli palcoscenici dell’entroterra: c’è un filo lungo più di due millenni che lega la Sicilia alla scena. Un patrimonio che non è fatto solo di pietre e architettura, ma dell’anima stessa delle sue comunità. Lo raccontano la Fondazione Magna Grecia e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese in un incontro che si terrà a Palermo, il 30 novembre prossimo. L’evento sarà l’occasione per presentare il volume L’Isola Teatro. Guida letteraria ai teatri di Sicilia di Costanza DiQuattro, con le fotografie di Toni Campo (Rubbettino Editore). “Abbiamo voluto questo volume perché i teatri siciliani sono molto più che edifici: sono i luoghi in cui, da duemilacinquecento anni, una comunità mette in scena sé stessa e affida al palcoscenico una parte della propria memoria. Un patrimonio amato e valorizzato diventa un asset identitario e un motore di crescita per i territori”, dichiara Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, e Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia.

A seguire, il racconto e il confronto sull’identità teatrale dell’Isola entreranno nel vivo con gli interventi di Marco Betta, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Luigi Biondo, direttore del Parco archeologico di Segesta, Simona Celi Zanetti, direttrice artistica della sezione musica, arte e danza della Fondazione Taormina Arte, e Selima Giorgia Giuliano, soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo. A tirare le fila dell’incontro, moderato da Fiammetta Pilozzi – sociologa dei processi culturali e comunicativi dell’Università per stranieri di Reggio Calabria e responsabile del Centro di ricerca della Fondazione Magna Grecia – infine gli interventi di Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato del Ministero della cultura, Francesco Saverio Romano, presidente Commissione Parlamentare per la Semplificazione, e Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale ai Beni culturali ed Identità siciliana, ai quali sono affidate le conclusioni.

– foto ufficio stampa Fondazione Magna Grecia –

(ITALPRESS).