Tavolo sanità, "Gela che cambia": "Città industrializzata e sanità tagliata"

I cittadini ribadiscono le tante criticità di una sanità locale depotenziata su più fronti

Gela. Prima dell'avvio della riunione del tavolo di confronto sulla sanità locale, in municipio, l'associazione "Gela che cambia" ha esposto uno striscione decisamente eloquente. "Gela città industrializzata non accetta che la sanità venga tagliata". I cittadini ribadiscono le tante criticità di una sanità locale depotenziata su più fronti. "Grazie allo Stato e alla Regione che ci hanno abbandonati", si legge inoltre nello striscione affisso davanti all'ingresso principale del municipio.