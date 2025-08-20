Tartaruga in difficoltà, in spiaggia con un grosso amo in bocca: è stata messa in salvo

La tartaruga è stata affidata alle cure del Wwf di Licata

Gela. Era in spiaggia, a Piano Marina, in difficoltà a causa di un grosso amo in bocca. Una tartaruga è stata soccorsa e messa in salvo. I primi ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni bambini, che erano sull'arenile, e i giovani del Mood beach club. E' stata contattata la capitaneria di porto, che è intervenuta. La tartaruga è stata affidata alle cure del Wwf di Licata.