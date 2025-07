Tariffe Tari, arriva il sì dell'aula: la maggioranza garantisce i numeri necessari

Dopo il Pef, la maggioranza garantisce i numeri anche sulle tariffe Tari

Gela. Pochi minuti per approvare le tariffe Tari. La maggioranza, con tredici presenti, ha detto sì alla proposta. L'opposizione non ha partecipato ai lavori e già negli scorsi giorni aveva contestato i tempi stretti per la disamina degli atti, da approvare entro il 30 giugno. Il sindaco Di Stefano, nell'illustrare la proposta, ha riferito di riduzioni minime rispetto alle tariffe per alcune categorie. Il dissesto non permette chiaramente troppi spazi. Dopo il Pef, la maggioranza garantisce i numeri anche sulle tariffe Tari. Questa mattina, al primo appello, è mancata la soglia minima, poi raggiunta in seconda chiamata.