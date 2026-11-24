Le polemiche Tari alle associazioni, Di Stefano: "Non potrà esserci esenzione ma valutiamo riduzione"

Le associazioni chiedono che il valore sociale delle attività svolte gratuitamente trovi un riconoscimento anche nel sistema delle agevolazioni comunali

Gela. La tassa sui rifiuti presenta il conto anche al volontariato. In città diverse associazioni che operano in immobili comunali concessi in comodato d'uso gratuito si sono viste recapitare avvisi di accertamento e richieste di pagamento della Tari, anche per annualità pregresse. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà le realtà con minori disponibilità economiche, alcune delle quali temono di non riuscire a sostenere i costi e di essere costrette a interrompere le proprie attività. Alle richieste di annullamento del tributo, avanzate da alcune associazioni, il Comune ha risposto richiamando il regolamento vigente, approvato dal Consiglio comunale, secondo il quale la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga locali, anche in forza di un contratto di locazione o comodato. A spiegare l'origine degli accertamenti è il sindaco Terenziano Di Stefano, che riconduce la vicenda al dissesto finanziario dell'ente e alla conseguente ricognizione delle posizioni tributarie. "Il Comune di Gela da sempre ha dato in comodato d'uso gratuito gli immobili, anche importanti, a una buona parte delle associazioni che lavorano nel nostro territorio e anche a carico del Comune ci sono le utenze", precisa il primo cittadino. "Nel momento in cui il Comune è andato in dissesto e c'è stato un allineamento dei dati tra le iscrizioni delle associazioni, il catasto e i tributi, automaticamente sono partiti gli avvisi di accertamento e il pagamento della Tari", aggiunge il sindaco. Una procedura che ha fatto emergere posizioni tributarie fino ad allora non definite e che ha aperto un confronto tra le organizzazioni e gli uffici comunali. "Una buona parte di questi avvisi di accertamento le singole associazioni, con gli uffici dei tributi, li stanno normalizzando, li stanno anche sistemando", dice inoltre Di Stefano. Ma il problema non riguarda soltanto le somme già richieste. Le associazioni contestano soprattutto il peso economico di un tributo applicato a immobili utilizzati per garantire servizi gratuiti alla collettività: dalla protezione civile all'assistenza sociale, fino agli interventi durante le emergenze. Per alcune organizzazioni, sostenute prevalentemente dal volontariato e da risorse limitate, il pagamento della Tari potrebbe compromettere la continuità delle attività. Il rischio denunciato è quello di arrivare persino alla chiusura. Da qui l'iniziativa di modificare il regolamento comunale. La prima associazione a protocollare una proposta è stata la ProCivis, chiedendo l'introduzione dell'esenzione totale dal tributo a partire dal primo gennaio 2027. L'amministrazione, invece, apre alla possibilità di una riduzione, da definire attraverso un intervento del Consiglio comunale. "Per il futuro il suggerimento che abbiamo dato noi è quello di modificare il regolamento per cercare di venire incontro a quelle associazioni che realmente svolgono le attività per il nostro territorio e che danno realmente un servizio", afferma il sindaco. Di Stefano richiama anche il sostegno già garantito dal Comune attraverso la concessione gratuita degli immobili e il pagamento delle utenze. L'obiettivo, spiega, sarebbe quello di "abbassare il più possibile" il peso del tributo, pur precisando che "la gratuità, ahimè, non esiste". Resta quindi una distanza tra la richiesta delle associazioni, che puntano all'esenzione totale, e la posizione dell'amministrazione, orientata a una riduzione da valutare nel rispetto dei vincoli finanziari dell'ente. Ma il sindaco interviene anche sul clima che si è creato attorno alla vicenda, denunciando il tentativo di alimentare tensioni. "C'è qualcuno che sta fomentando delle polemiche. Che la smetta di fomentare queste polemiche, perché qui c'è sempre un'amministrazione aperta al dialogo", dichiara Di Stefano, senza indicare esplicitamente i destinatari delle accuse. Il primo cittadino ribadisce inoltre la disponibilità ad affrontare insieme al Consiglio comunale le modifiche di "un regolamento che non abbiamo fatto noi ma che ci ritroviamo da anni". La questione passa dunque dal piano tributario a quello politico. Il dissesto ha imposto una ricognizione delle posizioni fiscali e gli uffici applicano le disposizioni vigenti. Ma le associazioni chiedono che il valore sociale delle attività svolte gratuitamente trovi un riconoscimento anche nel sistema delle agevolazioni comunali. La modifica del regolamento potrebbe incidere sui pagamenti futuri, ma non risolve automaticamente la questione degli accertamenti già notificati. Per questi ultimi proseguono le verifiche con gli uffici. Intanto resta il nodo più delicato: evitare che il costo della Tari finisca per compromettere proprio quei servizi che le associazioni garantiscono gratuitamente alla città. Una questione sulla quale il Consiglio comunale sarà chiamato a confrontarsi, tra esigenze di bilancio, vincoli normativi e tutela del volontariato.