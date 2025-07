Tagli sanità, Donegani: "Inaccettabili, proviamo dialogo altrimenti manifestazione a oltranza"

Donegani ribadisce che non possono esserci spazi per altri tagli a danno dell'ospedale “Vittorio Emanuele”

Gela. Il laboratorio politico “PeR”, che non sempre si è rivisto nelle posizioni della giunta Di Stefano, è parte attiva invece nella mobilitazione per evitare altri tagli per l'ospedale “Vittorio Emanuele”. “Fa piacere che la nostra proposta, con una riunione aperta a tutte le forze politiche destinata a diventare tavolo permanente, sia stata accolta – dice il segretario regionale Miguel Donegani presente oggi in Comune – il sindaco ci ha ringraziati e gli fa onore. Chiaramente, come ho ribadito nel mio intervento, prima di arrivare alla manifestazione, anche a oltranza, serve il dialogo, con l'assessore Faraoni, con il presidente Schifani, se necessario, ma anche con il presidente della commissione sanità dell'Ars. Se non dovessero arrivare passi indietro rispetto ai tagli indicati nella rete ospedaliera, pure “PeR” sarà in prima linea in una mobilitazione a oltranza di tutta la città”. Donegani ribadisce che non possono esserci spazi per altri tagli a danno dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. “Non possiamo permetterci di perdere neanche un posto letto. La città ha già dato. Ha già pagato un prezzo altissimo. Ora, basta – conclude - per questo motivo la proposta di “PeR” è chiara, una sola bandiera per la la città. La sanità non ha ideologia. Siamo pronti allo scontro ma prima occorre il confronto”.