Tagli rete ospedaliera, convocato il consiglio comunale: si punta a una posizione condivisa

Gela. Saranno giornate intense, a Palazzo di Città e in Regione. L'amministrazione comunale cercherà di scongiurare i tagli ai posti in ospedale, indicati nella rete presentata dal governo Schifani. L'obiettivo basilare è presentarsi a Palermo con una proposta soprattutto condivisa, da maggioranza e opposizione. Domani sera, si torna in aula consiliare dopo il vertice pubblico di venerdì scorso. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha provveduto alla convocazione. Unico punto all'ordine del giorno è proprio quello della rete ospedaliera. I lavori in aula anticiperanno di ventiquattro ore la riunione presso la commissione sanità dell'Ars, con il sindaco e gli altri esponenti istituzionali locali che esporranno il caso Gela. In questi giorni, sul tema, maggioranza e opposizione sono apparse distanti e piuttosto legate ai posizionamenti politici. Bisognerà smussare più di qualche angolo. Nel pomeriggio, inoltre, sempre nell'aula consiliare, il sindaco incontrerà le parti sociali, pure in questo caso per acquisire proposte ma anche per delineare una strategia condivisa contro i tagli.