Tagli ospedalieri, Orsa: "Non sono accettabili, rafforzare Gela e gli altri nosocomi"

L'Orsa, con il riferimento Antonio Cambria, dice no alla possibile riduzione dei posti in nosocomi importanti per il sud della provincia di Caltanissetta, soprattutto Gela, Niscemi e Mazzarino

A cura di Redazione 10 luglio 2025 13:51

