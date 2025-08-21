"Sulla Solito la paternità è dei cittadini", comunisti: "Ora attenzione a sanità e dighe"

Gli esponenti del partito comunista richiamano altre esigenze programmatiche, ormai diventate emergenze a tutti gli effetti

Gela. Non solo il finanziamento, confermato dal governo regionale, per i lavori all'interno della scuola "Solito". Gli esponenti del partito comunista richiamano altre esigenze programmatiche, ormai diventate emergenze a tutti gli effetti. "A prescindere dalle varie rivendicazioni sulla paternità, l'aspetto positivo è che finalmente il plesso scolastico "Solito", dopo ingiustificabili ritardi, sarà riqualificato. Ne beneficeranno ragazzi e famiglie. Tutto quello che si realizza o che è da realizzare - dice il presi ente D'Arma - ha solo una paternità, quella dei nostri cittadini. In questo senso, non dimentichiamo di sostenere il sindaco sulla questione sanitaria e sulle procedure per l'adeguamento delle dighe, con interventi finanziati. Bisogna monitorare e accelerare i processi necessari, per evitare che tra vent'anni dovremmo ancora parlare di campagne senz'acqua".