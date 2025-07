"Sui tagli al nostro ospedale silenzio dei deputati di FI e FdI", dem: "Mancuso e Scuvera mettano da parte i colori politici"

I dem chiamano a rapporto i deputati regionali di centrodestra del territorio, a partire dal forzista Mancuso e dal meloniano Scuvera

Gela. I tagli alla rete ospedaliera locale stanno diventando un caso anche politico. E' evidente che il fronte progressista locale si fida poco del centrodestra del governo regionale, che appunto sta avanzando la proposta per ridimensionare ancora una volta l'ospedale “Vittorio Emanuele”. Il sindaco Di Stefano, venerdì, vedrà maggioranza e opposizione, al fine di delineare una posizione comune. I dem però chiamano a rapporto i deputati regionali di centrodestra del territorio, a partire dal forzista Mancuso e dal meloniano Scuvera. “Contro l'annunciato taglio di sedici posti letto per l'ospedale “Vittorio Emanuele” e il suo inesorabile declassamento, occorre una forte e sinergica azione rivendicativa da parte delle forze politiche e sociali della città. L'amministrazione comunale deve essere interprete e motore, nei confronti del governo regionale, che con le sue scelte penalizza e mortifica la città e il comprensorio. Il Pd cittadino rileva, sulla grave questione, il silenzio dei rappresentanti istituzionali dei partiti di centrodestra, sostenitori del governo Schifani, in provincia di Caltanissetta presenti con la deputazione di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Con il loro comportamento consentono questo scempio, che penalizza pesantemente e mortifica i cittadini gelesi e del comprensorio”, fanno sapere dalla segreteria del Pd locale. Anche ai parlamentari azzurri e di FdI viene chiesto un impegno concreto, per superare i tagli. “Mettano da parte le casacche di partito e si uniscano alle istituzioni e alle forze politiche locali e del comprensorio, per mettere in campo tutte quelle azioni tempestive e utili per respingere l'inesorabile declassamento della sanità pubblica nel nostro territorio”, concludono i dirigenti dem.