Strage via d’Amelio, a Palermo la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino

PALERMO (ITALPRESS) & È partita da piazza Vittorio Veneto la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, appuntamento ormai tradizionale del 19 luglio che dalla Statua della Libertà arriva fino in via d& passando per via Libertà e via Al

A cura di Redazione 19 luglio 2025 22:08

