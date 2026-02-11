Strage in un liceo in Canada, una donna spara e poi si uccide: 10 morti

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - E' di dieci morti, tra cui l'attentatore, e almeno 27 feriti - di cui due gravi - il bilancio di una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, cittadina montana di 2.300 abi...

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - E' di dieci morti, tra cui l'attentatore, e almeno 27 feriti - di cui due gravi - il bilancio di una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, cittadina montana di 2.300 abitanti della British Columbia, nel Canada occidentale, a oltre 1.000 chilometri a nord di Vancouver. Sette persone sono state uccise da colpi d'arma da fuoco in una scuola superiore e altre due sono state trovate morte in un'abitazione vicina: a riferirlo la polizia locale, secondo cui è stata trovata morta anche la sospetta attentatrice, si sarebbe suicidata.

Il Primo Ministro canadese, Mark Carney, si è detto "devastato" dalla "terribile sparatoria", e ha annunciato il rinvio del suo viaggio in Europa, previsto dall'11 al 15 febbraio, per partecipare, tra le altre cose, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera, in Germania, che riunirà circa 60 capi di Stato e di governo.

"Mi unisco ai canadesi nell'esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini", ha scritto Carney su X.

Il sindaco di Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, ha affermato che l'intera comunità è in lutto. "Sono devastato - ha detto -. E' terribile. Vivo qui da 18 anni. Questa comunità è una grande famiglia. Probabilmente conosco ciascuna delle vittime".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).