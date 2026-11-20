Partiti Strade provinciali rurali, via a cantiere sp192 Rinazzi: Cuvato, "a breve quello della sp193"

Cuvato ha dato priorità a questi lavori così come a quelli per la sp193 Mignechi, che sono previsti a breve

Gela. Sembrava che la burocrazia del Libero Consorzio di Caltanissetta si fosse inceppata, almeno rispetto agli interventi già finanziati per le aree rurali nella zona gelese. Invece, nelle ultime settimane, c'è stata una ripresa e questa mattina sono partiti i lavori per adeguare la strada provinciale 192 Rinazzi. Nel cantiere, c'è stato un sopralluogo del presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, del consigliere provinciale e comunale Antonio Cuvato, dell'assessore ai lavori pubblici del Comune Luigi Di Dio e anche di chi ha più volte segnalato le condizioni di quest'arteria stradale, l'architetto Capizzello. “Dopo anni di richieste dei cittadini e mesi di lavoro e interventi in Provincia, arrivano finalmente i primi risultati – dice Cuvato - frutto di un approccio dialogante che ho scelto di mantenere in consiglio provinciale. Nei primi mesi la maggioranza aveva altre priorità, sulle quali ho manifestato la mia totale indisponibilità. Oggi, pur restando all'opposizione, prendo atto dell'esistenza di un confronto utile con il presidente Tesauro, un dialogo che non do per scontato e che, quando produce risultati per i cittadini, va riconosciuto”. Cuvato ha dato priorità a questi lavori così come a quelli per la sp193 Mignechi, che sono previsti a breve. “Sono previsti il ripristino delle carreggiate, l'asfaltatura e un rafforzamento della sicurezza. Ringrazio l'ufficio tecnico del Libero Consorzio per il lavoro svolto e per l'attenzione riservata sia alla sp192 che alla sp193. Sulla sp192 – dice ancora Cuvato - sono inoltre allo studio alcune varianti migliorative che monitoreremo perché tutti vogliamo la stessa cosa. A breve partiranno anche i lavori sulla sp193 Mignechi. I due interventi, per un importo complessivo di circa 450 mila euro, interesseranno circa otto chilometri di rete viaria provinciale. Non stiamo realizzando il Ponte sullo Stretto ma si realizzano opere concrete, richieste da tempo, che miglioreranno la qualità della vita di cittadini, agricoltori e imprese e la strada è questa. Con il presidente Tesauro, il consigliere delegato Miccichè e l'ingegnere Denaro ci siamo dati alcune priorità in consiglio e stiamo lavorando per dare risposte ai territori. Continuerò a segnalare criticità ed esigenze e, proprio sul tema delle strade provinciali ho suggerito la convocazione di Enimed e del Consorzio di Bonifica, come già richiesto in una mia nota dello scorso agosto, per verificare, atti alla mano e foto che abbiamo raccolto anche oggi, ed affrontare questioni legate al transito dei mezzi eccezionali e agli interventi che compromettono la viabilità provinciale. Al sopralluogo presente ovviamente l'amministrazione comunale con l'assessore Di Dio, a conferma della collaborazione istituzionale che stiamo portando avanti con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Giuseppe Fava per le tante richieste, e quando le istituzioni mettono al centro gli interessi delle comunità, i cittadini ringraziano”.