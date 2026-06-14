Starmer “Intercettata petroliera della flotta ombra russa nella Manica”
MILANO (ITALPRESS) - "Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica". Lo ha riferito con un post su X il premi...
MILANO (ITALPRESS) - "Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica". Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. (ITALPRESS).
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Verificato il: 14 giugno 2026