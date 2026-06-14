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Starmer “Intercettata petroliera della flotta ombra russa nella Manica”

MILANO (ITALPRESS) - "Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica". Lo ha riferito con un post su X il premi...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2026 10:23
Starmer “Intercettata petroliera della flotta ombra russa nella Manica” -
Italia
Italpress
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MILANO (ITALPRESS) - "Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica". Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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Verificato il: 14 giugno 2026

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