Stanno cambiando la storia | Le Forche di Castellazzo a Riesi e le loro vicende

Scopri Le Forche di Castellazzo a Riesi: un sito preistorico con orientamento solstiziale, tra storia, leggende e osservazioni astronomiche.

A circa 3 km a est di Riesi, nel cuore della provincia di Caltanissetta, si erge un rilievo noto come Le Forche di Castellazzo. Questo sito archeologico, avvolto da un'aura di mistero, è stato recentemente riscoperto grazie a studi che ne hanno evidenziato l'importanza storica e culturale. Caratterizzato da tre piani concentrici di differenti dimensioni, il sito presenta due speroni di roccia alti circa 10 metri e distanti tra loro circa 6 metri. Queste peculiarità strutturali hanno alimentato ipotesi sulla presenza di un fortilizio arabo, successivamente distrutto dai Normanni.

Orientamento solstiziale: un antico osservatorio astronomico?

Recenti studi hanno messo in luce l'orientamento astronomico del sito, in particolare rispetto all'alba e al tramonto solstiziale. Questa scoperta suggerisce che Le Forche di Castellazzo potessero fungere da antico osservatorio, utilizzato per monitorare i cicli solari e lunari. La presenza di un dolmen con aperture geo-orientate rafforza questa teoria, indicando una conoscenza avanzata dell'astronomia da parte delle popolazioni che abitavano la zona.

Un sito tra storia e leggenda

Oltre alle evidenze archeologiche, Le Forche di Castellazzo sono avvolte da leggende locali che parlano di riti antichi e di presenze misteriose. La combinazione di elementi storici e folkloristici rende questo sito un luogo affascinante, dove il confine tra realtà e mito si fa sottile. Le recenti iniziative, come le Giornate Europee dell'Archeologia, hanno contribuito a riportare l'attenzione su questo sito, promuovendo visite guidate e studi approfonditi.