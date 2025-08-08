Stadio "Presti", si va in gara per i lavori: approvati tutti gli atti

Gli uffici comunali hanno appena pubblicato il provvedimento di approvazione di tutti gli atti di gara

Gela. I tempi dettati dal Pnrr erano decisamente contingentati e le somme, a un certo punto, erano virtualmente perse. L'amministrazione comunale è riuscita a rimettere in sesto l'iter per la riqualificazione dello stadio "Presti". Gli uffici comunali hanno appena pubblicato il provvedimento di approvazione di tutti gli atti di gara. Si va quindi all'appalto per i lavori. La procedura, così come quella per il nuovo impianto sportivo polivalente a Macchitella, sarà condotta dall'Urega provinciale. L'assessore allo sport Peppe Di Cristina, insieme al sindaco, all'assessorato ai lavori pubblici e ai tecnici del settore governance Pnrr, ha voluto accelerare, attraverso contatti ministeriali e le somme, alla fine, sono state recuperate. Ci sarà una compartecipazione comunale, con fondi royalties. L'assise civica, negli scorsi mesi, ha approvato la relativa variazione di bilancio, nonostante il parere non favorevole dei revisori. Il progetto esecutivo è stato varato e presentato alla città. Ci sarà un restyling del "Presti", mentre il Gela si prepara ad affrontare la stagione in serie D. L'aggiudicazione dei lavori, a conclusione della fase di gara, dovrebbe essere formalizzata entro le prossime settimane. Gli uffici municipali, con l'assenso del dirigente Collura e del rup Marino, hanno concluso gli adempimenti.