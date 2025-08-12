Stadio "Presti" e struttura sportiva Macchitella, si va alla gara: atti trasmessi all'Urega

L'Urega si occuperà di espletare l'iter di gara per l'assegnazione degli appalti

Gela. Tutti gli atti di gara sono stati definiti e approvati, come abbiamo riferito negli scorsi giorni. Adesso, gli uffici comunali, per i lavori di riqualificazione dello stadio “Presti” e per la realizzazione della struttura sportiva polivalente di Macchitella, hanno provveduto a trasmettere la documentazione all'Urega provinciale, che si occuperà materialmente, come centrale di committenza, di procedere alla gara e all'assegnazione dei relativi appalti. Si va verso la conclusione di procedure che a un certo punto sembravano compromesse. Il sindaco Di Stefano, gli assessori Di Cristina e Di Dio, e i riferimenti tecnici del settore governance Pnrr e lavori pubblici, hanno contribuito a invertire la rotta. I fondi sono stati recuperati. Si tratta di appalti per un totale di circa tre milioni di euro, coperti con finanziamenti Pnrr. Solo per gli interventi all'interno del “Presti” è prevista una compartecipazione comunale, attraverso stanziamenti dalle royalties. A questo punto, con la trasmissione della documentazione già avvenuta, a fima del dirigente Collura e del rup Marino, l'Urega potrebbe concludere la procedura nell'arco delle prossime settimane.