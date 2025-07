Spesa Sospesa, l'Interact Club dona generi alimentari all'associazione Gioia nel dare

I giovani soci hanno realizzato il progetto “spesa sospesa”, un’iniziativa solidale che ha visto la raccolta di generi alimentari destinati a chi vive in condizioni di difficoltà

Gela.Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Ne è convinto l’Interact Club di Gela, guidato dal presidente Elias D’Aleo per l’anno sociale 2024/2025. Nell’ambito delle attività di servizio alla comunità, i giovani soci hanno realizzato il progetto “spesa sospesa”, un’iniziativa solidale che ha visto la raccolta di generi alimentari destinati a chi vive in condizioni di difficoltà. La raccolta è avvenuta il 12 giugno, grazie all'impegno di una delegazione di soci del club, che ha presidiato tre supermercati della città. Il giorno seguente, 13 giugno, i beni raccolti sono stati ufficialmente donati all’associazione “Gioia nel dare”, attiva presso la Casa del Volontariato di Gela e presieduta da Luigi Fraglica. L’iniziativa ha riscosso un’ottima partecipazione da parte dei cittadini, che hanno risposto con generosità, dimostrando quanto la solidarietà possa farsi spazio anche nei gesti più semplici del quotidiano. L’Interact club di Gela ringrazia i supermercati coinvolti per la disponibilità e la comunità gelese per l’entusiasmo e la sensibilità dimostrata.