Specie incredibili in un angolo sconosciuto | L'ineguagliabile riserva di Gela e le sue meraviglie nascoste

Scopri Geloi Wetland a Gela: riserva migratoria dal 2017, rifugio di 177 uccelli, rettili rari e piante endemiche; curiosità nel cuore della Sicilia.

La riserva

Geloi Wetland è una riserva naturale privata situata nella pianura di Gela (Caltanissetta), istituita nel 2017 dalla fondazione tedesca Stiftung Pro Artenvielfalt in collaborazione con CEA ODV Niscemi. Il suo obiettivo è ripristinare habitat umidi essenziali per uccelli migratori, rettili rari e flora endemica, trasformando aree a rischio desertificazione in un modello di sostenibilità agroambientale.

Habitat, fauna e flora: un paradiso nascosto

Il territorio è parte della Zona di Protezione Speciale ITA050012, crocevia migratorio per oltre 177 specie di uccelli, con stime di 60.000 individui nei picchi di migrazione. Tra le specie nidificanti si annoverano il collared pratincole, la lesser kestrel, il European roller, la stone‑curlew e la white stork — quest’ultima con la più numerosa popolazione riproduttrice d’Italia all’interno della riserva.

Durante l’inverno, le paludi temporanee attirano northern lapwing e European golden plover, mentre i canneti offrono rifugio a tartarughe di palude minacciate, lucertole e insetti rari come la Spanish fly. Il mosaico ambientale comprende zone umide, prati salmastri, terreni agricoli e steppe cerealicole dove crescono specie vegetali rare come Damasonium bourgaei, Romulea ramiflora e orchidee selvatiche.

Curiosità: “cicogna days” e cammini sul territorio

Geloi organizza i “Cicogna Days”, eventi in cui i volontari LIPU e CEA ODV guidano passeggiate per osservare la white stork nel nido e spiegare la rinaturalizzazione della zona. A questo si aggiungono attività di agroecologia scolastica, tra cui studenti del Vittorini di Gela piantano querce e arbusti locali, promuovendo un collegamento diretto tra comunità e conservazione ambientale.