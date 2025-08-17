Spari, ferito poi sottoposto a intervento: le indagini proseguono

I militari dell'arma avrebbero un quadro piuttosto definito, in attesa di successivi provvedimenti, finalizzati a individuare il responsabile degli spari

Gela. Nella notte, si è posta l'esigenza di effettuare un intervento chirurgico per l'estrazione dei proiettili che hanno raggiunto Emanuele Cauchi, ieri sera rimasto ferito da colpi di arma da fuoco, nella zona della villa comunale. L'intervento è stato condotto dall'equipe di chirurgia del nosocomio di Caposoprano. Il ferito non è comunque in gravi condizioni e già ieri, come abbiamo riferito, aveva deciso di lasciare l'ospedale. Le indagini avviate dai carabinieri, coordinati dalla procura, sono in corso. Cauchi è stato sentito per ricostruire la dinamica dei fatti. I militari dell'arma avrebbero un quadro piuttosto definito, in attesa di successivi provvedimenti, finalizzati a individuare il responsabile degli spari.